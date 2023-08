Trasporti: Ferrovienord, da domenica 6 riprende circolazione tra Breno e Cedegolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domenica 6 agosto i treni Trenord della linea Brescia-Iseo-Edolo torneranno a circolare fra Breno e Cedegolo. Ferrovienord, che gestisce l'infrastruttura, ha disposto la ripresa nella tratta della circolazione ferroviaria, sospesa da luglio 2022 fra Breno ed Edolo per le conseguenze dell'alluvione avvenuta a Niardo. In questi mesi, i collegamenti fra Breno ed Edolo sono stati garantiti da servizi sostitutivi su bus. Da domenica, i treni della linea torneranno a viaggiare fra Brescia e Breno/Cedegolo. I collegamenti fra Breno/Cedegolo ed Edolo continueranno a essere effettuati da un servizio sostitutivo su bus. Fra le due stazioni, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria svolti da Ferrovienord. Gli orari aggiornati delle corse su treno e su bus sono disponibili nelle pagine della linea sul sito trenord.it e sull'App. (Com)