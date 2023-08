Ucraina: Lavrov, Russia sostiene sforzi per pace giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia apprezza qualsiasi sforzo per raggiungere una pace giusta e sostenibile in Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista alla rivista "International Affairs". "In relazione alle numerose iniziative sulla crisi ucraina, confermiamo che apprezziamo qualsiasi sforzo per raggiungere una pace giusta e sostenibile", ha detto Lavrov Il ministro ha sottolineato che la pace non può essere raggiunta in nessun conflitto se non vengono rispettati i diritti delle minoranze nazionali, il che è particolarmente incontestato per l'Ucraina, dove il russo è sempre stata la lingua madre per la maggioranza della popolazione. "Nessuno a Washington, Londra, Parigi e Bruxelles ha detto una parola sulla posizione espressa ripetutamente e ad alta voce dal regime di Kiev: 'Prenderemo la Crimea, il Donbass e gli altri nostri territori' e 'distruggeremo tutto ciò che è russo in questi luoghi', ha sottolineato Lavrov. (Rum)