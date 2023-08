Romania: premier Ciolacu, progetto Neptun Deep è strategico, contribuirà a sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Neptun Deep, che prevede l'estrazione di gas dal Mar Nero, è strategico e la Romania diventerà il più grande produttore di gas naturale dell'Unione europea. Lo ha detto il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del governo. "Questo progetto strategico per la Romania contribuirà alla sicurezza energetica del Paese. La Romania diventerà così il più grande produttore di gas naturale dell'Unione europea", ha affermato Ciolacu. Il piano di sviluppo dei giacimenti Domino e Pelican Sud nel perimetro di Neptun Deep è stato confermato ieri dall'Agenzia nazionale per le risorse minerarie. Secondo la fonte citata, Omv Petrom e Romgaz - le aziende che gestiranno il progetto - investiranno sino a 4 miliardi di euro in questa fase di sviluppo del progetto, che genererà una produzione di circa 100 miliardi di metri cubi di gas naturale. I primi quantitativi di gas dal Mar Nero verrebbero estratti nel 2027. (Rob)