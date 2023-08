Sardegna: neonato venduto a coppia benestanti, indaga la Procura di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un neonato venduto a una coppia di professionisti benestanti. Su questa ipotesi sta indagando la Procura di Cagliari. La vicenda, come racconta il quotidiano cagliaritano L'Unione Sarda oggi in edicola, è accaduta in Sardegna. Secondo le accuse di giudici, una coppia di benestanti avrebbe registrato all’anagrafe un bambino come proprio figlio. Il realtà il piccolo sarebbe stato riconosciuto da un’altra coppia. La segnalazione ai carabinieri sarebbe arrivata dai vicini di casa dei due professionisti. Gli indagati sono 5: i genitori naturali, una loro parente e i 2 professionisti. La coppia avrebbe negato la cessione per motivi economici. La Procura sta valutando anche l'ipotesi della consegna volontaria del neonato per evitare un nuovo intervento dei servizi sociali e del tribunale dei Minori e restare così in contatto col piccolo che, nel frattempo, è stato dichiarato adottabile. (Rsc)