Azione: Calenda: democratici, repubblicani ed europeisti, i valori su cui ragioniamo

19 luglio 2021

- Azione ha fatto una campagna "per l'abolizione dell'abuso d'ufficio e a favore del nucleare e ci hanno detto che flirtavamo con la destra; facciamo una campagna a favore del salario minimo e dicono l'opposto. Semplicemente destra e sinistra non sono le categorie con cui ragioniamo". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. "Siamo democratici, repubblicani (ci riconosciamo nei valori della prima parte della Costituzione) europeisti. Partendo da questi valori ragioniamo liberamente su ciò che è giusto per l'Italia", puntualizza. (Rin)