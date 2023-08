Mps: utile netto in aumento a 619 milioni di euro nel primo semestre, solidità patrimoniale ai vertici del sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terzo trimestre consecutivo di crescita dell’utile netto di Banca Monte dei Paschi di Siena con un risultato a tre cifre, insieme a una forte generazione organica di capitale e di valore sostenibile. È quanto emerge dai risultati presentati dalla Banca al 30 giugno 2023. L’utile netto del secondo trimestre è pari a 383 milioni di euro (+62,6 per cento su base trimestrale) che porta a un totale di 619 milioni di euro nel primo semestre, circa 12 volte il risultato netto del primo semestre 2022 (53 milioni di euro). Grazie al coefficiente patrimoniale Cet1 ratio fully loaded al 15,9 per cento al 30 giugno, in crescita di oltre 90 punti base su base trimestrale, Banca Mps registra “una solidità patrimoniale ai vertici del sistema”. Accelera la performance operativa grazie al rafforzamento dell’attività commerciale. Il risultato operativo lordo del semestre è pari a 937 milioni di euro (+95,9 per cento su base annua) con forte contributo del secondo trimestre pari a 523 milioni di euro (+26,3 per cento su base trimestrale). Banca Mps ha inoltre finalizzato nella giornata di ieri la cessione di un ulteriore pacchetto di crediti deteriorati per circa 230 milioni di euro, i cui effetti sono già riflessi nei dati economici del semestre. Prosegue il miglioramento dell’efficienza operativa con una riduzione dei costi del 3,3 per cento nel secondo trimestre e del 14,9 per cento nel semestre. (segue) (Rin)