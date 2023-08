Mps: utile netto in aumento a 619 milioni di euro nel primo semestre, solidità patrimoniale ai vertici del sistema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta commerciale totale è in aumento (+0,9 per cento su base trimestrale, +2,2 per cento rispetto a fine 2022), con una maggiore incidenza del risparmio amministrato; gli impieghi sono sostanzialmente stabili rispetto a fine anno 2022. Si registra infine una solida posizione di liquidità. “Siamo ben oltre il punto di svolta nella nostra strategia. Abbiamo ottenuto risultati molto buoni, siamo sulla strada per superare un miliardo” di utili “a fine anno”, ha dichiarato l’Amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, nel corso della conference call di presentazione dei risultati. “Possiamo accelerare sul raggiungimento dei nostri obiettivi”, ha rimarcato, sottolineando come la banca sia “ben attrezzata per affrontare anche uno scenario avverso”. “I costi sono al centro della nostra strategia perché il margine di interesse non potrà continuare a crescere a questo livello ma vogliamo fornire nel 2024 e nel 2025 quasi gli stessi risultati in termini di redditività”, ha evidenziato Lovaglio, che ha ritenuto possibile anticipare il ritorno al dividendo sul 2024. Sui contenziosi straordinari e le richieste stragiudiziali “osserviamo un'evoluzione positiva della situazione, viste le sentenze favorevoli pronunciate da diversi giudici italiani. Il nostro bilancio è ben attrezzato per affrontare qualsiasi scenario”, ha assicurato l’Amministratore delegato, secondo cui Mps non considera la possibilità di riacquistare la partecipazione nell’alleanza assicurativa con Axa. “Al momento attuale non consideriamo questo scenario ma data la forte posizione patrimoniale riteniamo che anche questa opzione possa essere facilmente assorbita dalla nostra banca”, ha precisato. (Rin)