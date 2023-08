Golfo: Usa potrebbero schierare militari a bordo delle navi commerciali nello Stretto di Hormuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate degli Stati Uniti potrebbero schierare personale militare a bordo delle navi commerciali che attraversano lo Stretto di Hormuz, un'iniziativa senza precedenti tesa a impedire all'Iran di intimidire gli equipaggi delle navi o sequestrare le imbarcazioni in quello snodo cruciale del trasporto marittimo globale. Lo anticipano quattro funzionari anonimi citati dal quotidiano "Politico", che ricorda come Washington non sia ricorsa a misure analoghe nemmeno durante la cosiddetta "Guerra delle petroliere", culminata il 3 luglio 1988 in una battaglia navale di un giorno tra le marine militari di Stati Uniti e Iran, e nell'erroneo abbattimento di un aereo di linea iraniano da parte delle forze statunitensi. I funzionari anonimi hanno fornito pochi dettagli in merito ai piani di Washington, che il mese scorso ha inviato nel Golfo un vasto gruppo d'assalto anfibio dei Marines composto dalle navi Uss Bataan, Uss Mesa Verde ed Uss Carter Hall e da migliaia di fanti di marina, in risposta a tentativi di Tehran di sequestrare navi commerciali in navigazione nella regione. Proprio i marinai e i fanti di marina del gruppo anfibio diretto nel Golfo potrebbero fornire il servizio di guardia armata a bordo delle navi commerciali. Le fonti citate da "Politico" hanno precisato però che Washington si sta ancora confrontando con i Paesi arabi alleati nella regione, e che sino a questo momento non è stata assunta alcuna decisione definitiva. Attraverso lo Stretto di Hormuz transita circa il 20 per cento del petrolio greggio mondiale. Mercoledì scorso il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ha lanciato una esercitazione militare a sorpresa presso isole contese nel Golfo Persico, mobilitando piccole imbarcazioni d'attacco, unità paramilitari e sistemi lanciamissili. (Was)