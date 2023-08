Ucraina: Shoigu visita il fronte per ricevere aggiornamenti su operazione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato l'area dell'operazione in Ucraina per ispezionare un posto di comando e incontrare alti funzionari militari. Lo ha riferito questa mattina il dicastero della Difesa. A Shoigu è stato presentato un rapporto sulla situazione attuale al fronte. Il ministro "ha ringraziato i comandanti e l'esercito (...) per le operazioni offensive riuscite" nell'area di Lyman, nella regione di Donetsk. Nelle immagini televisive trasmesse dal ministero della Difesa russo, si vede Shoigu, in uniforme militare, ascoltare un rapporto presentato dal generale Andrei Mordvichev, comandante del gruppo militare Tsentr ("Centro") nell'area dell'operazione militare speciale. Al ministro russo è stato anche mostrato un mezzo da combattimento di fanteria svedese CV90, "uno dei veicoli corazzati catturati durante i combattimenti" dalle forze russe dell'esercito ucraino, secondo il ministero della Difesa russo. (Rum)