Pakistan-Iran: capo Esercito Munir, Paesi interdipendenti sul piano della sicurezza

- Il Pakistan ritiene la sicurezza dell'Iran essenziale per la propria sicurezza. Lo ha dichiarato il capo di stato maggiore dell'Esercito pakistano, generale Syed Asim Munir, durante un incontro a Rawalpindi con il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, in visita ufficiale in Pakistan. Riferendosi ai colloqui e agli accordi raggiunti nel corso della visita, specie negli ambiti della sicurezza e della vigilanza sui confini, il ministro ha dichiarato che il sostegno dell'Esercito del Pakistan è decisivo per la rapida attuazione delle intese raggiunte dai due Paesi. Durante l'incontro con il generale - il secondo in meno di un mese - Amirabdollahian ha discusso anche il sostegno allo sviluppo dell'Afghanistan. (Inn)