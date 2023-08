Governo: Crosetto, c'è mondo grigio che mina istituzioni, tutelare sistema democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Sono particolarmente orgoglioso di aver promosso, da uomo delle istituzioni, la denuncia di fatti che mi sembravano sospetti": è quanto si legge in una lettera inviata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, al "Corriere della Sera" in cui commenta la vicenda sul dossieraggio e sui tentativi di minare la formazione del governo attualmente in carica. Ciò, secondo Crosetto, darà la possibilità, "ieri alla Procura di Roma e, oggi, alla Procura di Perugia, di fare piena luce sul rischio che soggetti che dovrebbero garantire la normale vita democratica la mettano in pericolo. Sono certo che Perugia procederà spedita a mia tutela, la parte offesa, e del nostro sistema democratico". Secondo Crosetto, "in questo caso specifico, poi, la fuga di notizie è ancora più grave. Perché riguarda una vicenda oscura ai danni di un ministro e di un politico, che, se colpito con dossier costruiti ad arte, avrebbe potuto mettere in crisi la nascita dell'intero governo Meloni, fin dal suo esordio". (segue) (Res)