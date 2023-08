Governo: Crosetto, c'è mondo grigio che mina istituzioni, tutelare sistema democratico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho un sospetto grave", prosegue il ministro: "Non è che qualcuno vuole alzare polveroni per nascondere la verità? Chi sta cercando di precostituirsi delle difese? Come funziona il circuito dei dossier nel rapporto con chi, poi, li rende pubblici? E le fughe di notizie di indagini coperte dal segreto? Chi li fa uscire, con quali logiche, quali obiettivi? Li usa a vantaggio di un singolo o per un gruppo? Gratuitamente o per lucro? Pubblici ufficiali, pagati dai contribuenti, diffondono indagini costruite ad arte, per infangare o procurare effetti e danni politici? Ho lasciato per ultima la domanda più grave: perché colpire anche la Direzione nazionale antimafia (Dna), il più alto baluardo morale contro la criminalità organizzata? Cui prodest? Non certo alla magistratura onesta che, con coraggio, lavora per difendere ognuno di noi. Temo che, dietro questa gravissima vicenda, ci possa essere un mondo grigio, un porto delle nebbie, che sarebbe interesse nazionale disvelare". Per questo motivo, ha concluso il ministro, ho "deciso di sporgere una nuova denuncia per violazione del segreto istruttorio", con l'intento di aiutare il lavoro dei magistrati e ottenere la verità su "una vicenda inquietante". (segue) (Res)