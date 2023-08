Governo: Crosetto, c'è mondo grigio che mina istituzioni, tutelare sistema democratico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro, ribadendo come non non manchino le stranezze nella vicenda, ha poi espresso una riflessione finale, auspicando che e si arrivi alla verità. "Quando i rapporti tra pezzi di Stato e informazione si costruiscono partendo da reati, le notizie vengono alimentate in modo illegale e con finalità eversive", afferma Crosetto, secondo cui in questi frangenti "servirebbe deporre le armi dello scontro partitico e riscoprire l'importanza di lavorare tutti insieme a difendere la democrazia". "L'idea che qualcuno abbia potuto o possa costruire dossier su Crosetto come su Conte, su Renzi come su Meloni, su Gentiloni come su Salvini, non può essere accettata. Non si tratta di un grave fatto che oggi tocca me e che dovrebbe inquietare tutti, ma delle regole della democrazia", ha concluso il ministro. (Res)