Sardegna: Consiglio regionale, oncoematologia e centro trapianti di nuovo al Brotzu di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la votazione del Collegato alla legge Finanziaria in Consiglio regionale, è stato approvato un emendamento presentato da Alice Aroni dell'Udc e Michele Cossa dei Riformatori. Questo emendamento prevede che i reparti di Oncoematologia Pediatrica e il Centro Trapianti passino sotto la responsabilità dell'ospedale Brotzu. Tuttavia, per renderlo ufficialmente valido, è necessario attendere un passaggio formale da parte della Giunta regionale. Questa decisione rappresenta un importante cambiamento, soprattutto per i genitori dei bambini ricoverati e assistiti presso il Microcitemico. Essi avevano da tempo chiesto che la gestione dei due reparti passasse nuovamente dall'Asl all'Arnas Brotzu. Francesca Ziccheddu, presidente di Asgop (Associazione Sarda dei Genitori in Oncoematologia Pediatrica), ha accolto con grande soddisfazione questa notizia. Ha commentato: "Vogliamo festeggiare questa vittoria dopo una lunga e difficile battaglia. Ora abbiamo una base solida su cui costruire il futuro e poter pianificare un percorso più adeguato alla complessità delle cure necessarie. Possiamo finalmente dedicarci alla nostra vera lotta: quella contro il tumore. Considerando che entrambi i reparti gestiscono casi di emergenza e urgenza, è fondamentale che siano ospitati all'interno di un ospedale come il Brotzu". (Rsc)