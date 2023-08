Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, partecipa alla conferenza stampa "Ama al servizio della città", nel corso della quale il neo direttore generale di Ama Alessandro Filippi illustra dati, interventi e strategie per i prossimi mesi. Stabilimento Ama Tor Pagnotta – Via di Tor Pagnotta, 100. (Ore 12:00).- L'Assessora all'Agricoltura, ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, alla conferenza stampa "Ama al servizio della città" (Stabilimento Ama Tor Pagnotta - Via di Tor Pagnotta 100). (Ore 12:00).- L'Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari, interviene all'inaugurazione del posto di polizia 24 ore su 24 presso il pronto soccorso dell'ospedale San Camillo - Forlanini (Aula Magna, via Bernardino Ramazzini 76). (Ore 10:00). (segue) (Rer)