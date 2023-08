Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, partecipa all’inaugurazione del presidio polizia di Stato ospedale San Camillo. Ospedale San Camillo, via Ramazzini 76, (ore 10:00)- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, partecipa alla seduta del Consiglio Regionale. Via della Pisana, Roma.VARIE- Inaugurazione del Posto di polizia 24 ore su 24 presso il pronto soccorso dell'ospedale San Camillo - Forlanini. Interverranno: Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio; Vittorio Pisani, Capo della polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza; Carmine Belfiore, questore di Roma; Barbara Funari, assessora alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale; Narciso Mostarda, direttore generale azienda ospedaliera San Camillo Forlanini. Via Bernardino Ramazzini 76, Aula Magna Agazio Menniti, Padiglione Puddu. (Ore 9:30). (Rer)