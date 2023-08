Ucraina: "Politico, Arabia Saudita informerà Russia su risultati dei colloqui di Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita informerà la Russia sui risultati dei negoziati sull'Ucraina che si terranno il 5 e 6 agosto a Gedda. È quanto riferisce l’edizione europea di "Politico", secondo cui l'Arabia Saudita sta cercando di riaffacciarsi sulla scena internazionale e rafforzare le sue forze diplomatiche. Con questo intento l’incontro che si terrà a Gedda fra i consiglieri politici dell'Ucraina, dei Paesi del cosiddetto "sud globale", dell'Ue, degli Stati Uniti e del Canada. "Sebbene non sia chiaro se Mohammed bin Salman (principe ereditario dell'Arabia Saudita) parteciperà all'incontro di questo fine settimana, l'Arabia Saudita dovrebbe tenere informata la Russia dei risultati", si legge nell'articolo. Secondo “Politico”, la riunione di Gedda potrebbe essere una "opportunità allettante" per lo stesso principe saudita, in particolare dopo la non ancora del tutto chiarita vicenda dell’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi avvenuto nel 2018. Secondo un rapporto della Cia, sarebbe proprio Mohammed bin Salman il mandante dell’omicidio del giornalista avvenuto nel consolato saudita di Istanbul. Secondo “Politico”, così come avvenuto nel corso di una riunione simile svoltasi un mese fa in Danimarca, è improbabile che i partecipanti al vertice possano adottare una dichiarazione congiunta al termine della riunione. (segue) (Res)