Ucraina: "Politico, Arabia Saudita informerà Russia su risultati dei colloqui di Gedda (2)

- Alla riunione sulla pace in Ucraina che si terrà il 5 e 6 agosto in Arabia Saudita sono stati invitati i rappresentanti di circa 30 Paesi, fra cui India, Brasile, Indonesia, Egitto e Messico. L'obiettivo principale dell'incontro sarà la "formula di pace" dell'Ucraina e la preparazione per l'imminente vertice sulla pace globale che l'Ucraina auspica di tenere in autunno. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal “Wall Street Journal” anche la Cina dovrebbe inviare dei suoi delegati alla riunione di Gedda. (Res)