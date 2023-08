Forza Italia: auguri a Tajani per suoi 70 anni, grazie per impegno a servizio istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un compleanno importante nel quale tutti vogliamo ringraziarti per il tuo impegno al servizio delle istituzioni e dell'Italia": così su Instagram il profilo ufficiale di Forza Italia ha voluto rivolgere gli auguri al segretario nazionale del partito, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Per la coerenza e la passione che dimostri, per rappresentare al meglio i valori della nostra comunità politica", si legge negli auguri inviati dal profilo di FI. (Res)