Roma: notte di fuoco a Ponte Mammolo, bruciano rifiuti e baracche

- Un vasto incendio di sterpaglie e rifiuti è divampato ieri sera, poco prima della mezzanotte in via di Ponte Mammolo nei pressi del civico 61 sulla sponda del fiume Aniene. Bruciano, ancora stamattina, i rifiuti di una discarica e alcune baracche di un insediamento abusivo. Sul posto ci sono ancora fiamme e stanno operando per lo spegnimento sei squadre di vigili del fuoco con 5 autobotti oltre al gruppo per il movimento terra necessario per lo smassamento dei rifiuti. Sul posto, già da ieri sera, gli agenti della polizia Roma Capitale, i carabinieri, la polizia, il 118 e l’Arpa Lazio per i rilievi e la valutazione sull’impatto dell’incendio sull’ambiente.(Rer)