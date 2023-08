© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la delega fiscale del "governo Draghi non è passata è perché non è stato ascoltato il Parlamento", mentre "noi siamo arrivati anche ad audire l'Ocse", ha detto il relatore al provvedimento Alberto Luigi Gusmeroli (Lega) intervenendo nell'Aula della Camera in sede di esame del ddl di delega al governo per la riforma fiscale. La delega di questo esecutivo "è nata dall'ascolto", ha ribadito. (Rin)