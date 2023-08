Niger: presidente Bazoum a "Washington Post", "gli Usa ci aiutino a ripristinare l'ordine costituzionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Niger è sotto attacco da parte di una giunta militare che sta tentando di rovesciare la democrazia del Paese. Lo denuncia in un editoriale sul quotidiano statunitense "Washington Post" il presidente Mohamed Bazoum, deposto da un golpe militare la scorsa settimana. "Io sono soltanto uno di centinaia di cittadini che sono stati imprigionati arbitrariamente e illegalmente. Questo golpe, lanciato contro il mio governo da una fazione delle forze armate il 26 luglio, non ha alcuna giustificazione", accusa il presidente nell'editoriale, chiedendo "agli Stati Uniti e alla comunità internazionale di aiutarci a ripristinare il nostro ordine costituzionale". "Se questo colpo di Stato avrà successo, le conseguenze saranno devastanti per il nostro Paese, per la nostra regione e per il mondo intero". Bazoum ricorda che il suo governo è legittimato da elezioni svoltesi in Niger nel 2021: "Apprezziamo le condanne forti e univoche di questo cinico tentativo di minare i significativi progressi compiuti dal Niger all'insegna della democrazia. Gli Stati Uniti, l'Africa, l'Unione europea e la comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale si sono espressi in maniera forte e chiara: questo golpe deve finire, e la giunta deve liberare tutte le persone arrestate illegalmente". (segue) (Was)