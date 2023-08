Niger: presidente Bazoum a "Washington Post", "gli Usa ci aiutino a ripristinare l'ordine costituzionale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bazoum nega quanto affermato dalla giunta, che sostiene di aver agito per proteggere la sicurezza del Niger. "In realtà, la situazione della sicurezza è migliorata drammaticamente, agevolata proprio dal partenariato cui la giunta si oppone", sostiene il presidente nell'editoriale, secondo cui la situazione del Paese "è significativamente migliore di quelle dei nostri vicini Maliu e Burkina Faso". Bazoum accusa i governi di questi due Paesi di "impiegare mercenari russi criminali come il Gruppo Wagner a spese dei diritti e della dignità dei loro popoli, anziché far fronte alle problematiche di sicurezza rafforzando le proprie capacità". Il presidente del Niger rivendica anche i progressi conseguiti dal suo governo negli ambiti economico e sociale: "Dopo una lenta ripresa dal Covid-19 nel 2021, il nostro tasso di crescita del Pil pro capite è più che triplicato al 7,4 per cento lo scorso anno", e il 2022 è stato "il primo anno senza un giorno di scuola perso per scioperi di insegnanti e studenti". Bazoum avverte che nella regione del Sahel il Niger si erge come "ultimo bastione di rispetto dei diritti umani tra i movimenti autoritari che hanno assoggettato alcuni dei nostri vicini. Questo tentativo di golpe è una tragedia per i nigerini, ma il suo successo avrebbe conseguenze devastanti oltre i nostri confini", ponendo "l'intero Sahel sotto l'influenza della Russia" e rafforzando Boko Haram e altre organizzazioni terroristiche. (Was)