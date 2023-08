Mps: solidità patrimoniale ai vertici del sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al coefficiente patrimoniale Cet1 ratio fully loaded al 15,9 per cento al 30 giugno, in crescita di oltre 90 punti base su base trimestrale, Banca Mps registra “una solidità patrimoniale ai vertici del sistema”. Lo rende noto Banca Monte dei Paschi di Siena, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato ed approvato i risultati al 30 giugno 2023. Accelera la performance operativa grazia al rafforzamento dell’attività commerciale. Il risultato operativo lordo del semestre è pari a 937 milioni di euro (+95,9 per cento su base annua) con forte contributo del secondo trimestre pari a 523 milioni di euro (+26,3 per cento su base trimestrale). (Rin)