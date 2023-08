Mps: finalizzata cessione pacchetto crediti deteriorati per circa 230 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Mps ha finalizzato nella giornata di ieri la cessione di un ulteriore pacchetto di crediti deteriorati per circa 230 milioni di euro, i cui effetti sono già riflessi nei dati economici del semestre. Lo rende noto Banca Monte dei Paschi di Siena, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato ed approvato i risultati al 30 giugno 2023. Prosegue il miglioramento dell’efficienza operativa con una riduzione dei costi del 3,3 per cento nel secondo trimestre e del 14,9 per cento nel semestre. La raccolta commerciale totale è in aumento (+0,9 per cento su base trimestrale, +2,2 per cento rispetto a fine 2022), con una maggiore incidenza del risparmio amministrato; gli impieghi sono sostanzialmente stabili rispetto a fine anno 2022. Si registra infine una solida posizione di liquidità. (Rin)