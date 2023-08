Unesco: Casellati, candidatura Sud Basilicata ha tutto il mio sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura dell'Area Sud della Basilicata a Patrimonio mondiale Unesco "ha tutto il mio sostegno, perché darà lustro alla Regione e all’Italia intera". Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali e coordinatrice di Forza Italia per la Basilicata, Elisabetta Casellati. "Sono e sarò al fianco del Presidente Vito Bardi, della Regione Basilicata e dell’organizzazione Gal - 'La cittadella del sapere' per questa importante candidatura il cui buon esito dipende dalla qualità del dossier presentato ma anche dalla capacità del territorio di essere protagonista di politiche sostenibili, virtuose, condivise. La Basilicata - prosegue - ha tutte le carte in regola perché associazioni, istituzioni, mondo economico e accademico lavorino nella stessa direzione per costruire insieme per l’area Sud un futuro in continuità con la storia e la cultura di questa terra. Mi auguro - conclude - che questa iniziativa abbia il successo che merita". (Rin)