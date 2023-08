Perugia: Borghi (Az-Iv) su indagine dossieraggio, è questione di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La vicenda del dossieraggio politico su cui indaga la procura di Perugia "è, per evidenti motivi", una questione di sicurezza nazionale. Lo afferma in una intervista a "La Stampa" il presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato Enrico, membro del Copasir. "Il ministro Crosetto ha dichiarato che si voleva condizionare la formazione del governo. È un'accusa pesantissima, che ci riporta alla stagione del tintinnar di sciabole se fosse vera. Chi e perché avrebbe voluto condizionare la formazione del governo? È vero, come dice Crosetto, che corpi dello stato si sono mostrati infedeli? Tutte queste cose devono essere chiarite", spiega il componente del Copasir Borghi, che aggiunge: "posso dirle che l'attenzione del comitato di cui faccio parte è costante su ogni vicenda che attiene alla sicurezza nazionale". (Rin)