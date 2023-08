Imprese: Acer, utile netto aumentato del 170 per cento su trimestre ad aprile-giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto del colosso taiwanese dei computer Acer si è attestato a 43,98 milioni di dollari da aprile a giugno, in aumento del 170,2 per cento su base trimestrale. È quanto si apprende da una nota pubblicata dall'azienda, che nel periodo di riferimento ha incrementato le vendite consolidate di 11 punti percentuali su base annua. Il margine lordo, cioè la differenza tra i ricavi e il costo delle merci vendute, è passato dal 10,2 per cento del primo trimestre al 10,7 per cento nel secondo trimestre. "L'azienda ha superato lo stress test del settore post-pandemia. Il business dei computer prodotti da Acer ha toccato il fondo intorno a maggio di quest'anno, mentre nuove schede grafiche e prodotti per la connettività hanno raggiunto i mercati", recita la nota. Ieri, il Consiglio d'amministrazione ha approvato un piano per investire in C-Life Technologies, un produttore di celle per batterie al litio-ferro-fosfato con sede a Taiwan. Stando a quanto riferito, Acer prevede di acquistare fino a 13 milioni di azioni C-Life Technologies o una quota di circa l'11 per cento nella società. (Cip)