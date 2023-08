Usa: due militari arrestati per aver venduto informazioni classificate alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari della Marina statunitense sono stati arrestati con l’accusa di aver condiviso informazioni classificate con l’intelligence cinese. La notizia è stata confermata in una nota dall’ufficio del procuratore del distretto giudiziario meridionale della California. Il primo imputato, Jinchao Wei, è stato arrestato ieri dopo essere arrivato a lavoro alla base navale di San Diego, mentre il secondo, Wenheng Zhao, era di stanza alla base di Port Hueneme, sempre in California. “Si tratta dell’ennesima dimostrazione di come la Cina stia tentando di ottenere informazioni sensibili relativamente alla nostra sicurezza nazionale, per sfruttarle a loro vantaggio”, ha detto Matt Olsen, assistente del procuratore generale Usa per la sicurezza nazionale, durante una conferenza stampa. Wei, che in passato ha lavorato come macchinista sulla portaerei Uss Essex, avrebbe stabilito una interlocuzione con l’intelligence cinese a partire da febbraio dello scorso anno, inviando foto e video della portaerei e di altre navi, oltre ad informazioni tecniche relative ai sistemi d’arma in dotazione alla Marina Usa. Il militare, in cambio, avrebbe ricevuto pagamenti per migliaia di dollari. Wei, che in questo periodo ha anche ottenuto la cittadinanza statunitense, avrebbe raccolto le informazioni grazie ad un database secretato a cui aveva accesso durante il suo servizio. Stando all’atto di accusa separato emanato nei confronti di Zhao, tra maggio 2021 e agosto 2023 l’uomo avrebbe venduto informazioni sensibili ad un funzionario dell’intelligence di Pechino, spacciatosi per un ricercatore. Queste includerebbero i piani operativi per una esercitazione militare su larga scala nella regione indopacifica, oltre ad informazioni su un sistema radar installato presso una base militare a Okinawa, in Giappone. (Was)