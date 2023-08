Usa: Trump si dichiara non colpevole dopo incriminazione su assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è dichiarato non colpevole delle accuse di cospirazione e intralcio alla giustizia emesse nei suoi confronti nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. L’ex presidente è comparso oggi in tribunale a Washington dopo la nuova incriminazione ai suoi danni, davanti alla giudice Moxila Upadhyaya. Dopo la lettura dei capi di accusa, Trump si è alzato in piedi dichiarando il suo nome, la sua età (77 anni) e di non aver preso medicazioni particolari nelle ultime 24 ore.(Was)