Usa: conclusa udienza di Trump a Washington

- Si è conclusa la prima udienza di Donald Trump, che oggi è comparso in tribunale a Washington dopo essere stato incriminato nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. L’ex presidente ha lasciato il tribunale, dopo essersi dichiarato non colpevole dei quattro capi d’accusa per cospirazione e intralcio alla giustizia emessi nei suoi confronti. La prossima udienza è stata fissata per il 28 agosto. (Was)