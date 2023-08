Usa: corte d'appello conferma restrizioni a richieste di asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello del nono circuito ha stabilito che le restrizioni temporanee alla presentazione di richieste di asilo approvate dall'amministrazione del presidente Joe Biden, nel tentativo di alleviare la crisi migratoria in atto da due anni al confine meridionale degli Stati Uniti, possano restare in vigore. Le misure erano state giudicate illegittime dal giudice distrettuale Jon S. Tigar, nominato dall'ex presidente Barack Obama, che ne aveva bloccato l'attuazione alla fine del mese scorso e ne aveva ordinato l'annullamento entro l'inizio della prossima settimana. La Corte d'appello non si è espressa in merito alla legittimità delle disposizioni, ma ha accolto la richiesta dell'amministrazione Biden di mantenerle in vigore mentre la battaglia legale in merito alla loro legittimità procede negli ulteriori gradi di giudizio. Secondo il giudice Tigar, che il mese scorso ha accolto un ricorso presentato da associazioni pro-migranti, il piano approvato dalla Casa Bianca per tentare di frenare gli ingressi illegali dal Messico violerebbe le norme federali. L'amministrazione Biden ha approvato le restrizioni circa tre mesi fa, revocando il diritto di chiedere asilo a quanti attraversano illegalmente il confine meridionale degli Stati Uniti per incentivare invece i canali legali di presentazione delle domande. (Was)