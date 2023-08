Sudamerica: in Cile e Argentina record di temperature massime invernali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Cile e l'Argentina hanno registrato record di calore in pieno inverno, a causa di una combinazione del fenomeno El Niño e del cambiamento climatico. In Argentina, l'aumento anomalo delle temperature è cominciato all'inizio di questa settimana. Martedì e mercoledì diverse località del Paese hanno registrato temperature superiori ai 30 gradi centigradi. "Agosto inizia con valori estivi al nord e al centro del Paese", ha spiegato il Servizio meteorologico argentino (Smn) attraverso Twitter, che ha parlato dell'inizio di agosto "più caldo in 117 anni di dati. Il precedente è stato l'1 agosto 1942, con una temperatura massima di 24,6 gradi. Inoltre, dal 21 di agosto 2014 non si superava la soglia dei 30º durante l'inverno". Da ieri le temperature hanno registrato i primi cali nelle zone centrali del Paese.