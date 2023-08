Ucraina: ufficiali moderano aspettative sull'offensiva, densità campi minati russi "pazzesca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un numero sempre maggiore di ufficiali dell'Esercito dell'Ucraina sta moderando le aspettative in merito agli esiti dell'offensiva intrapresa lo scorso giugno nei territori occupati dalla Russia, dopo il sostanziale fallimento degli ultimi tentativi di sfondare le linee difensive approntate dalle forze di Mosca. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn", che ricorda come una settimana fa fonti del dipartimento della Difesa Usa avessero annunciato tramite il quotidiano "New York Times" l'avvio della fase principale dell'offensiva, con l'impiego delle forze sinora mantenute da Kiev in riserva. All'annuncio erano seguiti nuovi tentativi di sfondamento delle linee russe a Zaporizhzhia e Donetsk da parte di colonne corazzate ucraine, che però sembrano essersi conclusi come i precedenti: sui canali Telegram russi - scrive la "Cnn" - circolano da giorni foto e video di intere colonne di veicoli ucraini distrutti da campi minati, droni suicidi ed elicotteri d'attacco. Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina, ha dichiarato mercoledì che l'offensiva ucraina non ha alcuna data di scadenza, ma ha ammesso che la densità dei campi minati collocati dalle forze russe lungo la linea del fronte è "pazzesca". Nonostante l'assenza di progressi sostanziali, le forze ucraine hanno intensificato gli attacchi mirati contro depositi di munizioni e sistemi d'artiglieria nelle retrovie russe, come testimoniato da una serie di video circolati online. Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze di terre ucraine, ha scritto su Telegram che "l'avanzata graduale prosegue" nell'area di Bakhmut, dove negli ultimi due mesi le forze ucraine hanno conseguito i risultati più significativi, arrivando quasi a conquistare Klisheevka, piccolo insediamento del Donbass da cui dipende la tenuta delle linee russe subito a sud di Bakhmut. A nord, in direzione di Kupiansk, ad avanzare sono invece i russi, anche se lo spostamento della linea del fronte risulta anche in quest'area piuttosto modesto. (Was)