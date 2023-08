Usa-Ucraina: dipartimento di Stato annuncia avvio negoziati bilaterali su garanzie di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti del dipartimento di Stato, del dipartimento della Difesa e del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti hanno incontrato ieri le controparti dell'Ucraina, per avviare i negoziati bilaterali in merito agli impegni di sicurezza reciproci a lungo termine. Lo ha annunciato tramite una nota il dipartimento di Stati Usa, precisando che gli impegni assunti dagli Stati Uniti si concentreranno sull'assistenza alla creazione di una "forza sostenibile capace di difendere l'Ucraina nell'immediato e a dissuadere la Russia da ulteriori aggressioni in futuro". Washington intende anche collaborare per migliorare l'efficienza e la trasparenza delle istituzioni e dell'industria della difesa ucraine, e rafforzare l'agenda di riforma necessaria a "sostenere le aspirazioni euro-atlantiche" di Kiev.(Was)