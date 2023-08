Corea del Sud: polemiche su organizzazione raduno mondiale scoutismo, interviene il presidente Yoon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è intervenuto direttamente per tentare di arginare le polemiche generate in questi giorni dalle apparenti falle organizzative che hanno segnato il il 25esimo World Scout Jamboree, il raduno mondiale dello scoutismo che quest'anno è stato organizzato a Buan, in Corea del Sud. Dopo la segnalazione da parte degli organizzatori di centinaia di malori tra i partecipanti a causa del caldo torrido che ha colpito il Paese, sono montate le polemiche sia per la decisione di non sospendere l'evento, sia per la carenza di strutture igienico-sanitarie, servizi e aree condizionate denunciate dai partecipanti e dai loro genitori: migliaia di scout tra i 14 e i 17 anni giunti da tutto il mondo sono stati collocati infatti in un vasto spazio aperto del tutto privo di zone d'ombra, e scarsamente provvisto dei necessari servizi igienico-sanitari. Oggi il presidente Yoon è intervenuto di persona, ordinando l'invio immediato di autocisterne con acqua potabile e una "mobilitazione illimitata" di autobus condizionati per fornire sollievo durante le ore di picco delle temperature. Yoon ha anche ordinato di migliorare la qualità del cibo fornito ai partecipanti all'evento, in risposta ad alcune segnalazioni di piatti avariati. Il World Scout Jamboree è sfortunatamente coinciso con un'ondata di calore che la Corea del Sud non registrava da almeno quattro anni a questa parte, con picchi delle temperature superiori a 38 gradi centigradi. Il Jamboree mondiale dello scoutismo, giunto alla sua 25ma edizione, raduna decine di migliaia di scout di età compresa tra 14 e 17 anni da tutto il mondo. (Git)