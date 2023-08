Malesia: ex premier Mahathir ricoverato in ospedale per un'infezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, è stato ricoverato ieri all'Istituto nazionale di cardiologia di Kuala Lumpur a causa di un'infezione. Lo riferiscono i media malesiani, rilanciando un messaggio e due fotografie pubblicate sulla pagina Facebook dell'ex premier, che lo ritraggono mentre compila alcuni documenti dopo il ricovero. Secondo il messaggio, l'ex capo del governo 98enne, che soffre di problemi cardiaci, è stato ricoverato in ospedale per "curare una infezione", "sta bene ed è sotto osservazione". Secondo un collaboratore anonimo citrato da "Channel News Asia", Mahathir "non è in pericolo, lo stanno curando per una infezione". (Fim)