Governo: via libera Cdm a nomina Bonamico commissario per sanità in Molise

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato: su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, la nomina dell’avvocato Marco Bonamico quale commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella regione Molise, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 e del dottor Ulisse Di Giacomo quale subcommissario; su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, la proroga del collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Ugo Astuto, presso il Servizio europeo di azione esterna, per continuare a ricoprire l’incarico di “Capo Delegazione dell’Unione europea” in India; su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, la limitazione, a decorrere dalla data del nuovo incarico dirigenziale, del comando presso il ministero del Turismo del dirigente di prima fascia del ministero dell’Economia e delle Finanze, dottor Francesco Paolo Schiavo. (Com)