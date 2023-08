Migranti: Usa, norme su richiedenti asilo rimangono in vigore in attesa del tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d’appello statunitense ha stabilito che le restrizioni all’accoglienza dei richiedenti asilo approvate dall’amministrazione Biden potranno rimanere in vigore per il momento, in attesa di un verdetto definitivo sul caso avviato da un tribunale di grado inferiore. La decisione ha bloccato la sentenza di primo grado emessa dal giudice Jon Tigar il 25 luglio scorso, alla luce di presunte violazioni della legge per quanto riguarda la gestione dei richiedenti asilo al confine con il Messico. La corte d’appello ha stabilito che le norme attualmente in vigore potranno rimanere in vigore, promettendo una deliberazione rapida. (Was)