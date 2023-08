Giappone: turismo domestico estivo supererà livelli pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume dei viaggi interni in Giappone supererà i picchi massimi precedenti la pandemia di Covid-19 nel corso dell'estate 2023. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui le prenotazioni di biglietti aerei, ferroviari e di pernottamenti alberghieri hanno tutte registrato decisi aumenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La compagnia aerea All Nippon Airways e la sua affiliata a basso costo Peach hanno registrato un incremento del 30 per cento annuo delle prenotazioni per il periodo festivo del Bon, a metà agosto. Le due compagnie trasporteranno 1,79 milioni di passeggeri, il 3 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Japan Airways ha registrato 1,16 milioni di prenotazioni; in tutto, le 11 compagnie aeree giapponesi hanno registrato un incremento annuo delle prenotazioni del 23 per cento nel periodo delle festività agostane, per un totale di 3,68 milioni di passeggeri. (Git)