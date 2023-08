© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, ha approvato, in esame definitivo, il disegno di legge relativo all’abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1891-1920. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. Sul testo è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata. (Com)