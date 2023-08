Governo: Cdm esamina 36 leggi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 01/06/2023, recante “Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggi””; la legge della Regione Abruzzo n. 27 del 09/06/2023, recante “Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 13/06/2023, recante “Aree di pascolo protette e misure per il prelievo dei lupi”; la legge della Regione Basilicata n. 13 del 16/06/2023, recante “Istituzione della Fondazione Premio Letterario Basilicata”; la legge della Regione Veneto n. 12 del 14/06/2023, recante “Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza””; la legge della Regione Puglia n. 14 del 15/06/2023, recante “XI legislatura - 15° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 13 luglio 2017, n. 26, 24 ottobre 2016, n. 26 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126), 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017), 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)), 18 dicembre 2018, n. 61, 18 dicembre 2018, n. 65 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126) e 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia)”. (segue) (Com)