Governo: Cdm esamina 36 leggi regionali (3)

- La legge della Regione Puglia n. 15 del 15/06/2023, recante “Integrazione alla legge regionale 12 agosto 2022, n. 17 (Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale)”; la legge della Regione Puglia n. 16 del 15/06/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 16/06/2023, recante “Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici””; la legge della Regione Emilia-Romagna n. 6 del 23/06/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 (adesione della Regione Emilia-Romagna alla fondazione Italia-Cina)”; la legge della Regione Siciliana n. 5 del 13/06/2023, recante “Disposizioni per l’attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 8 del 14/06/2023, recante “Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”; la legge della Regione Calabria n. 25 del 28/06/2023, recante “Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente”; la legge della Regione Calabria n. 26 del 28/06/2023, recante “Ratifica dell’intesa tra le regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di governance del fenomeno migratorio e promozione di politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera”. (segue) (Com)