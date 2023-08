Governo: Cdm esamina 36 leggi regionali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge della Regione Veneto n. 14 del 04/07/2023, recante “Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A” e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale” ed ulteriori disposizioni”; la legge della Regione Campania n. 11 del 05/07/2023, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento normativo”; la legge della Regione Campania n. 12 del 05/07/2023, recante “Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’istituzionalizzazione della conferenza delle Regioni e delle Province autonome”; la legge della Regione Campania n. 13 del 05/07/2023, recante “Riconoscimento e promozione degli ecomusei della Campania”; la legge della Regione Campania n. 14 del 05/07/2023, recante “Norme in materia di turismo itinerante Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan”; la legge della Regione Liguria n. 14 del 30/06/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 15 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023- 2025)), alla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)) e altre disposizioni di adeguamento”. (segue) (Com)