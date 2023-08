Camera: Schlein, non condividiamo posizione Fassino, non è linea Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Piero Fassino “non è una posizione che condividiamo, non è la posizione del Pd, lo ha detto a titolo personale, in dissenso rispetto alla linea e al voto del gruppo”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a Tg2 Post, commentando le parole di Piero Fassino sullo stipendio dei parlamentari. “Io la penso diversamente, siamo qua a fare una grande battaglia per chi fa davvero fatica, per chi ha salari da 4 o 5 euro all'ora”, ha aggiunto. (Rin)