Usa: Trump dopo udienza a Washington, giornata molto triste per il Paese

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato la recente incriminazione ai suoi danni nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Parlando con i giornalisti all’aeroporto Ronald Reagan di Washington, dopo essersi presentato in tribunale per la lettura dei capi d’accusa per cospirazione e intralcio alla giustizia emessi nei suoi confronti, Trump ha affermato che “oggi è un giorno molto triste per il nostro Paese”. (Was)