- Il vertice sull’Ucraina organizzato in Arabia Saudita per il 5-6 agosto “non rappresenta un negoziato di pace”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non è un negoziato di pace, e non ci aspettiamo che vengano raggiunti risultati tangibili relativamente a questo obiettivo”, ha detto. (Was)