Brasile: società portoghese Ohi presenta servizio di elitaxi a San Paolo (2)

- Inizialmente la compagnia effettuerà 40 voli settimanali, di cui 30 per Guarulhos e 10, nei fine settimana, per Fazenda Boa Vista. Sarannno utilizzati due elicotteri Airbus. La stima dell'azienda è di effettuare 3700 voli quest'anno e raggiungere i 2 milioni di dollari di entrate a fine 2023. In cinque anni, la compagnia vuole aggiungere 90mila voli e raggiungere gli 80 milioni di dollari di fatturato per il periodo. La società ha investito più di 5 milioni di dollari per il suo lancio: circa il 70 per cento del capitale di Ohi è controllato da un fondo di Stirling Square, a Londra. La maggior parte delle risorse, spiega Revo, sono state destinate allo sviluppo della propria piattaforma tecnologica proprietaria. (segue) (Brb)