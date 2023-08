Governo: Cdm approva due decreti legislativi su attuazione norme europee su cooperazione giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffale Fitto e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi relativi all’attuazione di norme europee in materia di cooperazione giudiziaria. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. Il primo decreto è sull’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2018/1805, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Il regolamento prevede che i provvedimenti di congelamento (di sequestro, nel linguaggio giuridico nazionale) o di confisca emessi in uno Stato membro debbono, in linea di principio, essere riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri, alle cui autorità vengono trasmessi con un “certificato”. Il riconoscimento deve avvenire “senza ulteriori formalità”. Per alcune categorie di reati, punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, è esclusa la verifica della doppia punibilità. Il regolamento è applicabile a tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nell’ambito sia dei procedimenti “penali”, sia dei procedimenti “in materia penale”, tra i quali ultimi vanno menzionati - per quanto riguarda il nostro Paese - i procedimenti di prevenzione. (segue) (Rin)