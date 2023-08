© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul salario minimo “c'è stato già molto tempo per l'approfondimento da parte della maggioranza”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a Tg2 Post, commentando il rinvio della discussione sul salario minimo in autunno. “Il Pd nella scorsa legislatura non era al governo da solo, ma con forze di maggioranza che continuano ad osteggiare questa misura”, ha aggiunto. (Rin)